A pocos días de celebrarse Navidad, miles de familias arequipeñas acuden a los distintos mercados de Arequipa para adquirir el tradicional pavo y otros insumos que acompañarán la mesa navideña en estas fechas especiales.

Por ello, Correo llegó hasta el mercado Nueva Esperanza, ubicado en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, a fin de consultar el precio del ave y otros productos de primera necesidad.

En ese sentido, el kilo de pavo se cotiza desde 15.50 soles y, de acuerdo con uno de los empresario del sector avícola, Jhazmani Cayo, el ave suele pesar entre 8 y 9 kilos, por lo que el costo de un pavo entero supera los 124.00 soles.

“Esperemos que se mantenga en ese precio para superar las ventas 2024. Además, esperamos sobrepasar los 500 pavos”, dijo Jhazmani Cayo, agregando que debido a la demanda, podría incrementarse hasta 1.50 soles más.

Respecto a otras carnes, el pollo se vende a 10.30 soles, cerdo a 17.50 soles, y res a 17.80 soles.

En cuanto a verduras, el limón se expende a 3.00 soles, el tomate a 2.50 soles, la cebolla a 1.50 soles, la zanahoria a 2.50 soles, la arveja a 4.00 soles, habas a 2.00 soles, el zapallo a 4.00 soles, brócoli a 5.00 soles, la betarraga a 3.00 soles, y choclo a 2.00 soles.

Asimismo, en tubérculos, papa canchán a 9.50 soles por 5 kg, el kilo de camote y yuca a 3.00 soles.