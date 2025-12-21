En esta Navidad, Arequipa también ofrece buenas opciones para poder pasear y ver nacimientos muy hermosos, los cuales presentamos a continuación. Estas expresiones combinan fe, identidad cultural y creatividad, manteniendo viva una tradición que año tras año convoca a cientos de personas en distintos puntos.

CATEDRAL DE AREQUIPA

En el atrio de la Catedral de Arequipa, el Arzobispado inauguró su tradicional nacimiento, una puesta en escena que se instala desde hace 15 años con el objetivo de transmitir un mensaje de reconciliación y paz. Este nacimiento está conformado por 12 figuras elaboradas en fibra de vidrio y presenta como novedad la incorporación de productos representativos de la región Arequipa, como el rocoto, la cebolla, el ajo, el maíz morado, la yuca y el chuño, que simbolizan la identidad del pueblo arequipeño ofrecida al Niño Jesús. Las esculturas fueron elaboradas por el artista arequipeño Freddy Luque. El acceso a este nacimiento es libre y estará abierto de lunes a sábado de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y los domingos de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

El Nacimiento de la Catedral de Arequipa, de tamaño real. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

USE-POLICÍA

En la Unidad de Servicios Especiales de la Policía se inauguró el nacimiento mecatrónico, una tradición que se mantiene desde hace 24 años y que este 2025 presenta importantes innovaciones. Las donaciones voluntarias que deja el público son destinadas a acciones solidarias, como la entrega de regalos a niños hospitalizados, albergues y asilos durante la Bajada de Reyes. El nacimiento permanecerá abierto hasta el 15 de enero de 2026, de 10:00 de la mañana a 7:30 de la noche.

En la USE se puso a un panadero arequipeño. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

MIRAFLORES

En el distrito de Miraflores, la familia Toni Llerena presenta su tradicional Belén Mecatrónico, que se realiza desde hace aproximadamente 11 años. Este nacimiento está enfocado en representar fielmente la historia bíblica del nacimiento del Niño Jesús, convirtiéndose en un espacio de reflexión y visita familiar.

El armado del Belén Mecatrónico se inicia en octubre y toma alrededor de dos meses. Este espacio está ubicado en la calle Francisco Bolognesi 722 B, en Miraflores, y atiende de lunes a domingo de 3:00 de la tarde a 8:30 de la noche, con ingreso libre hasta el 15 de enero.

María y José en su llegada al pesebre en nacimiento de Miraflores. Foto: (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)