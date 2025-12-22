Arequipa volverá a formar parte de uno de los programas de ciencia ciudadana más antiguos e influyentes del mundo. Se trata del Conteo Navideño de Aves (Christmas Bird Count – CBC), evento internacional organizado por la National Audubon Society desde 1900.

La actividad se realiza en el Perú debido al trabajo del Programa de Aves Urbanas del Perú (PAU Perú), con el liderazgo local del PAU Arequipa y la Fundación Cóndor Andino Perú, que articulan esfuerzos para promover la participación ciudadana.

Este año, la CBC en Perú se realizará simultáneamente en las ciudades de Arequipa, Cusco, Lima y, por primera vez, Tacna.

Sobre ello, en la ciudad arequipeña, más de 20 observadores de aves, entre especialistas, estudiantes y ciudadanos, estarán en rutas previamente establecidas dentro de un radio circular de 24 km de diámetro.

CONTEO CENTENARIO CLAVE

EL CBC empezó el 25 de diciembre de 1900, cuando el ornitólogo Frank M. Chapman, fundador de la Audubon Society, propuso reemplazar las tradicionales “cacerías navideñas” por un censo de aves. Desde la fecha, miles de voluntarios participan del evento entre el 14 de diciembre y el 5 de enero.

El objetivo es evaluar el estado de salud de las poblaciones de aves, tendencias de largo plazo, estudios sobre los efectos del cambio climático, y pérdida de hábitats.

Cabe mencionar que el conteo se realizará el 28 de diciembre. Si estás interesado en participar en Arequipa, comunícate al correo, pau.peru.arequipa@gmail.com o a través de las redes sociales del PAU Arequipa.