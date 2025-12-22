El Consejo Minka La Resistencia realizó ayer una ceremonia ancestral por el Capac Raymi en las Lomas de Chiguata, en Arequipa, donde presentó esta festividad ancestral como una “Navidad andina”, al conmemorar el solsticio de verano mediante rituales, música y alimentos tradicionales que simbolizan

Enrique Saraza, representante de la organización, explicó que el Capac Raymi marca un nuevo ciclo en el calendario andino y representa un tiempo de agradecimiento al Sol y a la Pachamama. Señaló que esta celebración busca recuperar prácticas culturales previas a la conquista y fortalecer la identidad de las comunidades andinas.

Desde la salida del sol, los participantes se congregaron en un espacio considerado sagrado, donde realizaron rituales de conexión con la naturaleza, destacando la importancia del equilibrio entre el ser humano, la tierra y los elementos naturales.

A diferencia de la Navidad convencional, la jornada incluyó el compartir pan chuta en lugar del panetón y bebidas calientes a base de cañihua en reemplazo de la chocolatada, como una forma de revalorar los productos andinos, promover el consumo local y mantener vivas las costumbres ancestrales

Los organizadores resaltaron que esta “Navidad Andina” también promueve el Ayni, principio de solidaridad comunitaria.