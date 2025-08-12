En el marco del 485° aniversario de la fundación española, Arequipa vivirá este miércoles 13 de agosto uno de sus actos más solemnes, el tradicional Paseo del Estandarte de la Ciudad, que este año incluirá un escenificación histórica y la participación de 11 de instituciones educativas.

La actividad organizada por la Municipalidad Provincial de Arequipa, iniciará a las 8:45 horas con la reunión de autoridades en la plaza Campo Redondo del barrio San Lázaro.

Luego, a las 9:00 horas se realizará la esperada escenificación de la fundación española de la ciudad, a cargo de la compañía teatral Umbral, integrada por 16 actores y actrices, quienes darán vida a los personajes históricos, seguida de la entrega del mensaje de la juventud por los alumnos destacados.

A las 9:35 horas, se tiene programado dar inicio al Paseo del Estandarte acompañado de la banda de músicos del colegio San Juan Bautista de La Salle. El recorrido será por la calle Jerusalén, Zela, calle San Francisco hasta llegar a la Plaza de Armas.

Para el desfile, participarán los 10 colegios con sus bandas de música, escoltas y delegaciones. Se trata del colegio Internacional, I.E. Juana Cervantes de Bolognesi, Adventista General José de San Martín, Institución Educativa Arequipa, San Jerónimo, Manuel Muñoz Nájar, Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, I.E. Honorio Delgado Espinoza, Colegio Militar Francisco Bolognesi, Sagrado Corazón de Jesús, e Independencia Americana.

El recorrido contará con el resguardo de Seguridad Ciudadana. La ceremonia terminará cerca de las 10:15 horas con la entrega solemne del Estandarte a Excmo. Monseñor Javier del Río Alba, Arzobispo de Arequipa (en representación recibirá monseñor Raúl Chau, obispo auxiliar), en la Catedral. Después, las autoridades se ubicarán en el portal municipal para presenciar el desfile oficial.