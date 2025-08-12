Siete agrupaciones musicales se presentarán el próximo 14 de agosto en la tradicional Serenata a Arequipa por el aniversario de la ciudad, que, como es costumbre, será totalmente gratuita y se realizará en la avenida La Marina, informó el alcalde provincial Víctor Hugo Rivera Chávez. El evento iniciará desde las 6:00 p.m. y se prevé culminar a las 3:00 a.m. del día siguiente aproximadamente.

El escenario estará ubicado bajo el puente Bolognesi, por lo que desde la noche del 13 se cerrará el carril de subida de la avenida para el montaje del estrado, que estará listo al mediodía del 14. Entre los artistas confirmados están la orquesta Los Gonzales, Malabares (rock), Moisés Vega y su orquesta, Choconga, Rosita Vento, Tuna San Agustín y Agua Bella.

En esta ocasión, la comuna es la única responsable de la organización de la serenata. “El evento lo está realizando completamente la municipalidad, no se ha solicitado o recurrido a algún promotor, los artistas que se están colocando como han visto son arequipeños en la mayoría”, afirmó el alcalde Víctor Hugo Rivera.

El alcalde mencionó que se contratará mayor personal de seguridad y se está evaluando el utilizar fuegos artificiales a medianoche, con las medidas de seguridad necesarias para evitar incidentes.

CORSO DE LA AMISTAD

Sobre el Corso de la Amistad, Rivera Chávez señaló que se han confirmado 80 agrupaciones para participar de la actividad. El evento comenzará a las 9 de la mañana y se espera culminar hasta aproximadamente las 7 de la noche.

Para facilitar el tránsito vehicular, se implementará un plan de desvíos que desviará los vehículos que circulan por la avenida Mariscal Cáceres hacia la calle Sepúlveda. El alcalde agregó que se reforzará la seguridad a lo largo de todo el recorrido y se aplicarán las bases establecidas para evitar la participación de agrupaciones no inscritas.