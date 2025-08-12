Arequipa amaneció de luto. Esta madrugada dejó de existir el Dr. Percy Delgado Pacheco, reconocido compositor, músico, poeta y director musical de la Tuna Mayor de Arequipa, creador del emblemático vals “Soy de Arequipa, señor”, considerado por muchos un himno de la Ciudad Blanca.

Delgado Pacheco falleció tras permanecer varios días internado en el hospital Alberto Seguín Escobedo de EsSalud, donde luchaba por su vida. Su partida se produce en pleno mes de aniversario de Arequipa, cuando su más célebre composición se escucha con mayor fervor en calles, plazas y celebraciones.

También llamado “Cantor de los Pueblos” dedicó este mes de agosto para expresar a todos el amor por su tierra. Su vals se ha convertido en un himno cantado por grandes y pequeños, grabado por innumerables cantantes, orquestas y conjuntos de todo el Perú y mucho más en estos días de homenaje a la ciudad.

Con “Soy de Arequipa, señor” supo capturar en versos y melodías de orgullo, la tradición y el amor por la Ciudad Blanca, logrando que cada nota regrese al arequipeño el aroma de las campiñas, el brillo de los volcanes y la nostalgia de cada momento registrado en las calles.

Instituciones públicas expresaron sus sentidas condolencias.

Un poco del inolvidable vals:

¡Soy de Arequipa, señor!, ¡Soy de Arequipa!

Cuna de poetas de lindos cantares como el yaraví

Así es mi tierra, señor, de grandes hombres

Ejemplo de coraje, de sabiduría y de gran valor.