En el marco del 485° Aniversario de la Ciudad Blanca, la Asociación de Criadores, Propietarios y Aficionados de Toros de Pelea de Arequipa (ACPATPA) anunció el Campeonato Ciudad de Arequipa, el cual se realizará el 17 de agosto en el distrito de Socabaya.

Presidente de la organización de las peleas, Meliton Espinoza Valencia, informó que el escenario será en el complejo recreacional Las Peñas, donde se presentarán a los mejores astados.

“Serán 14 peleas, donde se medirán a los máximos exponentes y más que un espectáculo, representa una manifestación viva de la identidad rural”, mencionó.

Durante la conferencia de prensa, se comunicó que el campeonato reunirá a los ejemplares más destacados del año en enfrentamientos oficiales. Aseguran que cada encuentro demostrará la bravura, coraje y respeto por una tradición que congrega a miles de espectadores.

La actividad empezará a las 9:00 horas.