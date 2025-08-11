La carrera pedestre “Desafío Arequipa: 3 retos por vencer” se desarrolló con una masiva concurrencia, desde los más pequeños hasta los más veteranos se volcaron a la plaza de Armas desde las 7:00 horas del domingo para participar de esta actividad realizada en el marco del 485° Aniversario de la Fundación Española de Arequipa.

Se aperturaron hasta 10 categorías para las rutas de 8 y 21 kilómetros en las diversas calles del Cercado. El mayor aplauso se lo llevaron los jóvenes con habilidades diferentes, siendo reconocido durante la premiación del mismo, donde dos de ellos participaron de la ruta de 21 kilómetros.

Los premiados en la categoría 8 kilómetros juveniles varones, fueron: Leonardo Molina, Andrés Valdivia, David Cárdenas, Jeison León y Antony Cáceres; mientras que en damas se premió a: Ruth Tunquipa, Maciel Begazo, Priscila Mamani, Oriana Calcín y Jazmín Cacho.

En 8 kilómetros master varones se premió a: Wilson Ccari, Emilio Medina, Cristian Narváez, Esteban Puma y Boris Cruz; en damas ganaron: Eva Huarcaya, Lourdes Dueñas, Vilma Roque, Katia Rodríguez y Edith Llana.