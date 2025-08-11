Todo indica que el título departamental de la Copa Perú se definirá en Arequipa el domingo el 17 de agosto en el estadio Melgar entre el Club Amigos de la PNP Casimiro Cuadros y FC Viargoca de Atico, este último con una ventaja de tres puntos tras su victoria por 3 a 2 ante el FD Galaxy de Majes en la cuarta fecha de la Liguilla Final.

Pese a la ausencia de Julio Monroy, el cuadro atiqueño apenas a los 5 minutos empezó a llevar peligro al arco majeño, fallando una ocasión de gol increíble en los pies de Pérez. A los 18 minutos, Tony Murillo estrelló un tiro libre en el travesaño para la visita que poco a poco se animaba a salir. Solo dos minutos más tarde, André Castro concretó el primero del partido para los locales.

Para la segunda mitad, FD Galaxy sorprendió al público al encontrar la paridad a los 56 minutos en los pies de Mauricio Villacorta, sin embargo, la alegría duró apenas dos minutos, cuando Luis Salas encontró un buen pase para definir solo y adelantar nuevamente a Viargoca.

El tercero de los locales llegó en los pies de Pérez a los 65 minutos, mientras que a los 75 Leonardo Bush volvía descontar para el Galaxy que intentó la igualdad hasta el minuto final.