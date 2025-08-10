El nadador arequipeño, Fernando Cánepa Bustamante (78), obtuvo la medalla de bronce en la prueba de 800 metros libre, categoría 75-79 años, durante el Campeonato Mundial de Natación Master en piscina de 50 metros, en Singapur.

En una reñida final, Cánepa registró un tiempo de 12.38.65, quedando detrás de los estadounidenses Rick Walter (75, EE. UU.) 11.28.36 (Oro) y Bob Bruce (77, EE. UU.) 12.32.01 (Plata).

Cánepa logró en términos generales nadar el 1er. 50 metros en 41”, el 2º en 45”, del 3º al 14º en velocidad crucero de 48”. El 15º en 46” y el 16º lo remató en 42”, bajando así su récord personal con el que se inscribió en 20”.12.

Superó al nadador Jean Claude Lestideau (79, Francia) por 1”.61, obteniendo la presea de bronce.

El Mundial de Natación Master se desarrolla entre el 27 de julio al 14 de agosto, con la participación de 6 300 atletas de más de cien países, en disciplinas como Natación, aguas abiertas, nado sincronizado, saltos ornamentales y waterpolo.