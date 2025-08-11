Falta poco para que Arequipa cumpla su 485° Aniversario y ya se alista una gran fiesta. Nos referimos a la serenata descentralizada que organiza la Productora Cabrerías que traerá a una constelación de artistas para cantarle a la Ciudad Blanca.

El público arequipeño podrá disfrutar de la música de reconocidos artistas como Cliver y su Grupo Coralí, que celebra 25 años de trayectoria; la popular Yarita Lizeth Yanarico; y talentos como Ever Soncco y su Agrupación Russkaya, el Chinito del Ande, Los Puntos del Amor, Edson Morales y Haydee Raymundo. Además, la cartelera de estrellas incluye a Jean Paul Santamaría, Los Pukas del Perú y la Agrupación Turbulencia, entre otros. El evento se realizará el 14 de agosto desde el mediodía en las instalaciones de la explanada Encantos de Arequipa, ubicado a la altura del Km 5.5 de la Vía de Evitamiento, en el distrito de Cerro Colorado.

Además de la música en vivo, la serenata contará con la participación de diversas agrupaciones de danzas de Arequipa y de otras regiones del país, que se sumarán a la celebración con bailes tradicionales.

