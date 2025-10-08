En el óvalo del Puente Grau, Cercado de la ciudad de Arequipa, se realiza la ceremonia en conmemoración de 2004 años de creación de la Marina de Guerra del Perú y 146 años del Combate de Angamos.

Con la presencia de autoridades locales y militares de la Ciudad Blanca, se entregó al menos 20 ofrendas florales en homenaje a la imagen del Gran Almirante Miguel Grau Seminario.

El desplazamiento de las tropas de la Marina de Guerra del Perú, el Ejército Peruano, la Fuerza Aérea del Perú y Policía Nacional captó la atención de los invitados a la ceremonia y las personas civiles que se encontraban en la zona.

No obstante, la actividad obligó al cierre de las vías del Puente Grau y la avenida Bolognesi, generando el tránsito lento de los vehículos en la zona.

