Un grupo de choferes logró frustrar el saqueo de la mercadería de un camión que había volcado su carga en la Panamericana Sur, a la altura del tramo Ocoña-La Planchada, provincia de Camaná, región Arequipa.

El incidente ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, cuando el vehículo pesado, de placa BSV997, perdió sus productos al pasar por una curva y bloqueó parcialmente la vía. Esta situación fue aprovechada por personas desconocidas que, en mototaxis, lejos de prestar auxilio al chofer o ayudar a despejar la carretera, comenzaron a levantar los sacos con rapidez para cargarlos en sus unidades.

Según videos de los mismos transportistas, los pocos conductores, incluido el afectado, que se encontraban en la zona intentaron frenar el presunto saqueo, pero fueron agredidos.

A pesar de sus esfuerzos, los involucrados, entre ellos una mujer, lo encararon de forma violenta para arrebatarle los sacos esparcidos en la vía.

Ante la agresión, se emitió una alerta que movilizó a miembros de una comunidad de conductores. Decenas de choferes de carga pesada llegaron al lugar y lograron disuadir a las personas, quienes huyeron llevándose solos unos pocos sacos.

Tras la emergencia, trabajaron en equipo para recargar la mercadería recuperada en el vehículo afectado. “Se tenían que cruzar los camiones para ayudar al compañero”, mencionó uno de los transportistas.

Los transportistas hicieron un llamado a la solidaridad y pidieron no ser indiferentes. Instaron a brindar apoyo y dar aviso inmediato a las autoridades cuando se encuentre a un colega en peligro en carretera.

Presunto saqueo en Ocoña. Foto: Cortesía.