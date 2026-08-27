El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, hasta el momento, no se han reportado ciudadanos peruanos entre las personas afectadas o fallecidas por las inundaciones y deslizamientos registrados en la zona fronteriza entre Nepal y China.

A través de un comunicado difundido en X, la Cancillería expresó su solidaridad con los pueblos y gobiernos de China y Nepal, además de transmitir sus condolencias a los familiares de las víctimas.

La entidad también señaló que continúa realizando un monitoreo mediante sus misiones diplomáticas para conocer la situación de la comunidad peruana.

El Gobierno peruano indicó que mantendrá la coordinación con las autoridades de ambos países para actualizar la información consular.