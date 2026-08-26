De prosperar el nuevo concurso público para la selección y nombramiento del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el próximo titular de dicha institución asumirá el cargo luego de las Elecciones Regionales y Municipales que se desarrollarán el 4 de octubre.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ), mediante su cuenta en X, lanzó ayer la Convocatoria N° 006-2026-SN/JNJ, en la que se elegirá a quien relevará a Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE.

Aunque las bases y el cronograma del proceso no trascendieron ayer, fuentes de la JNJ detallaron a Correo que los plazos serán similares a los del concurso que se convocó en abril y que fue declarado desierto.

En aquella ocasión, entre la fecha de publicación de la convocatoria (29 de abril) y la que se había fijado para la juramentación en el cargo (3 de julio) había 65 días.

Para los comicios del 4 de octubre, en tanto, solo faltan 39, lo que proyecta que el nuevo jefe de la ONPE asumirá dicho puesto tras las Elecciones Regionales y Municipales.

PENDIENTE

Como se recuerda, el pasado 21 de abril Piero Corvetto presentó su renuncia como titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en medio de cuestionamientos por las irregularidades ocurridas durante las elecciones del 12 de abril, cuando graves fallas logísticas retrasaron la instalación de cientos de mesas de votación en Lima.

Es en ese contexto que la JNJ lanza el concurso de abril, en el que quedó un solo candidato al final: Carlos Loyola Escajadillo, quien concluyó el proceso y obtuvo un promedio de 81.85 puntos en la entrevista personal.

Pese a que Loyola Escajadillo aprobó esta última etapa y, en consecuencia, todas las fases del concurso, este debía contar con el voto de respaldo de por lo menos cinco de los siete magistrados de la JNJ. Sin embargo, Víctor Hugo Chanduví, Cayo Galindo y Jaime de la Puente lo rechazaron.