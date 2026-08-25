El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que los debates correspondientes a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 comenzarán el próximo 13 de septiembre en las distintas regiones del país.

Según explicó el titular del organismo electoral, participarán los candidatos cuyas postulaciones hayan quedado definitivamente inscritas. La programación detallada de los encuentros será comunicada próximamente.

Debates en Lima serán el 21 y 22 de septiembre

Para Lima Metropolitana, Burneo adelantó que los debates electorales están previstos para los días 21 y 22 de septiembre, menos de dos semanas antes de la jornada electoral.

Asimismo, recordó que el 5 de septiembre se publicará la lista final de candidatos que hayan conseguido la inscripción definitiva, una vez culminado el periodo de tachas y apelaciones.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el 4 de octubre.

JNE identifica riesgos ante el fenómeno El Niño

Las declaraciones de Burneo se produjeron después de que el JNE informara sobre los riesgos que podría representar el fenómeno El Niño para el desarrollo de las elecciones y las medidas preventivas que prepara el sistema electoral.

Como parte de la evaluación de los locales de votación, el organismo identificó que 518 distritos concentran a todos sus electores en un solo local, una situación que incrementa la vulnerabilidad ante eventuales dificultades de acceso o afectaciones de infraestructura.

El análisis comprende 10.180 locales de votación ubicados en 1.892 distritos. Burneo indicó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya fue notificada sobre los resultados del estudio.

El presidente del JNE señaló que existe un grupo de cerca de 800.000 personas identificado como de muy alto riesgo y otro de aproximadamente 6 millones de electores expuestos, que representarían el 20 % del padrón electoral.

JEE resuelven tachas contra candidaturas

Burneo también se pronunció sobre las decisiones adoptadas en primera instancia por los Jurados Electorales Especiales (JEE) respecto de postulantes cuestionados por supuestos casos de reelección encubierta.

Explicó que el proceso electoral se encuentra actualmente en una etapa de resolución de tachas y que las decisiones corresponden a la interpretación jurídica independiente de los magistrados de cada órgano electoral, dentro del marco normativo vigente.

El titular del JNE recordó que existen 91 Jurados Electorales Especiales y precisó que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones constituye la última instancia para resolver las controversias electorales que lleguen a su conocimiento.

¿Qué ocurre si se anulan elecciones locales?

Sobre la posibilidad de elecciones complementarias, Burneo explicó que el marco normativo establece que, si se declara la nulidad de determinados comicios locales —por ejemplo, debido a que no se alcance la participación electoral requerida por ley—, las elecciones deberán ser reprogramadas para el año siguiente.

Respecto de las elecciones regionales, indicó que deberá evaluarse el escenario correspondiente cuando sea necesaria una segunda vuelta.

Burneo señaló que este escenario se presenta habitualmente en una proporción importante de elecciones regionales y que la segunda elección se realizaría aproximadamente un mes después.