La Junta Nacional de Justicia (JNJ) llevó a cabo la entrevista personal de Carlos Loyola Escajadillo, quien permanece como único aspirante a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La evaluación se desarrolló el martes 14 de julio de 2026 en la sede de la institución, ubicada en San Isidro.

Esta fase del concurso público corresponde a la evaluación final del postulante y contempla la revisión de su trayectoria profesional, solvencia, idoneidad y proyección personal.

Loyola Escajadillo volvió al proceso luego de que la JNJ declarara fundado el recurso de reconsideración presentado por su defensa. En un primer momento había sido excluido por no consignar dos procesos judiciales civiles en trámite en su declaración de antecedentes, omisión que posteriormente fue subsanada durante la etapa de tachas y descargos.

La reincorporación fue aprobada por mayoría del pleno de la JNJ. Posteriormente, la renuncia irrevocable de Amparo Ortega Campana por motivos de salud dejó a Loyola Escajadillo como único participante del concurso.