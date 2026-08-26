La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participa este miércoles 26 de agosto en la ceremonia por el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor, fecha dedicada a reconocer el aporte de este sector de la población al desarrollo del país.

La actividad, denominada “Día Nacional de la Persona Adulta Mayor: Experiencia que Inspira”, contempla el reconocimiento de la experiencia y participación activa de las personas adultas mayores.

El acto se desarrolla en el marco de la Tercera Política de Estado “Cuidando la Experiencia”, según la información proporcionada sobre la actividad.

Perú conmemora el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor

Cada 26 de agosto, el Perú conmemora el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor, una fecha orientada a sensibilizar a la ciudadanía y al Estado sobre la importancia de reconocer y valorar a las personas mayores.

La conmemoración busca destacar su experiencia, conocimientos y participación dentro de la sociedad, así como promover acciones destinadas a garantizar su bienestar y el ejercicio de sus derechos.

La ceremonia de este miércoles tiene como eje el reconocimiento de la experiencia acumulada por esta población y su contribución al país.

¿Cómo se estableció el Día del Adulto Mayor en Perú?

La conmemoración fue establecida mediante la Ley N.° 30088, norma impulsada por el entonces congresista José Urquizo Maggia y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 1 de octubre de 2013.

La legislación declaró el 26 de agosto de cada año como Día Nacional de las Personas Adultas Mayores.

La fecha tiene como propósito generar conciencia sobre la importancia de este grupo de la población y promover su valoración y participación en la sociedad.