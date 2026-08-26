La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció medidas dirigidas a los adultos mayores, entre ellas un incremento progresivo de las pensiones, la ampliación de la cobertura de Pensión 65 y la duplicación de los locales de Yuyaq Casa del Pensionista.

Los anuncios fueron realizados durante la ceremonia por el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor, desarrollada en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, con la participación de autoridades y representantes vinculados al sector previsional.

Durante su discurso, Fujimori también se refirió a la situación que, según afirmó, encontró al asumir el Ejecutivo. “Hoy hemos recibido el país con cifras, estadísticas terribles, pero a partir del próximo año vamos a ir viendo mejorías”, declaró.

Keiko Fujimori anuncia aumento progresivo de pensiones

La mandataria informó que el presupuesto público contemplará un incremento progresivo de las pensiones, cuya implementación comenzará durante 2027.

Fujimori indicó que esta medida ha sido coordinada con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En la información proporcionada sobre el anuncio no se precisaron los montos del incremento ni el cronograma específico de aplicación.

La presidenta sostuvo además que el pago mensual a los jubilados constituye una obligación legal del Estado y no una dádiva de un gobierno.

Durante su intervención, señaló que el Estado y la sociedad tienen la responsabilidad de procurar tranquilidad económica para las personas que contribuyeron durante su vida laboral.

Pensión 65 ampliará su cobertura

Otra de las medidas anunciadas por la jefa de Estado es la ampliación de la cobertura de Pensión 65, programa dirigido a adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

La ampliación también comenzará durante 2027, según lo anunciado en Palacio de Gobierno.

Fujimori no detalló durante la información proporcionada cuántos nuevos beneficiarios se incorporarán al programa ni el presupuesto adicional que requerirá la expansión.

Al acto asistió el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, junto con representantes del sector previsional.

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Yuyaq Casa del Pensionista pasará de 12 a 24 locales

La presidenta anunció además que el número de locales de Yuyaq Casa del Pensionista se duplicará a partir del próximo año.

Actualmente existen 12 centros distribuidos en ocho regiones del país y la meta anunciada es llegar a 24 sedes.

Estos espacios desarrollan actividades y talleres destinados a promover el envejecimiento activo y la participación de los pensionistas.

La expansión de la infraestructura permitirá, según lo anunciado por el Ejecutivo, ampliar el alcance de estas actividades a partir de 2027.

Fujimori afirma que recibió el país con “cifras terribles”

Durante la ceremonia, Fujimori volvió a referirse al escenario económico y social que encontró su administración al asumir el Ejecutivo.

“Hoy hemos recibido el país con cifras, estadísticas terribles”, afirmó la mandataria, quien proyectó que desde el próximo año comenzarán a observarse mejoras.

La declaración corresponde a la evaluación realizada por la propia presidenta. En la información proporcionada durante el acto no se especificaron los indicadores económicos o sociales concretos a los que hacía referencia.

Reconocen a tres ciudadanos centenarios

La ceremonia por el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor incluyó un reconocimiento a tres ciudadanos centenarios por su trayectoria y contribución a la sociedad.

La jefa de Estado también participó de las actividades y presentaciones artísticas realizadas durante la jornada en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno.

El Día Nacional de las Personas Adultas Mayores se conmemora cada 26 de agosto en el Perú y busca reconocer la experiencia, participación y contribución de esta población al país.