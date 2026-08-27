Los ministros de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, y de Bolivia, Héctor Huanca, se reunieron este miércoles en la localidad fronteriza de Desaguadero, a orillas del lado peruano del lago Titicaca, para reforzar los acuerdos de integración fronteriza referidos al paso San Lorenzo-Extrema, implementados este año, y el intercambio de certificados fitosanitarios, entre otros temas.

Al cabo del encuentro, los cancilleres difundieron un comunicado conjunto en el cual reafirmaron su voluntad de continuar fortaleciendo la relación bilateral, sustentada en los principios y valores comunes, la confianza, el diálogo permanente, la cooperación y la integración fronteriza.

Igualmente, saludaron la plena vigencia del Acuerdo entre Perú y Bolivia para el funcionamiento del paso fronterizo San Lorenzo–Extrema, implementado a partir del 15 de junio de 2026.

“Este progreso es una expresión de la voluntad de ambos gobiernos de fortalecer la integración fronteriza y facilitar el tránsito de personas, bienes y servicios entre ambos países”, afirmaron.

De la misma forma, los cancilleres destacaron la importancia estratégica del Centro Binacional Integrado de Atención de Frontera (Cebaf) Desaguadero para el tránsito comercial y de personas entre el Perú y Bolivia, con la firme voluntad de avanzar hacia un esquema de atención permanente de 24 horas al día, los siete días de la semana.

Espá y Huanca expresaron su satisfacción por la implementación del intercambio electrónico de certificados fitosanitarios (e-Phyto) entre el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Perú y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) de Bolivia.

Esta herramienta es un avance significativo para la modernización de los procedimientos sanitarios y fitosanitarios, contribuyendo a la facilitación del comercio bilateral y a la reducción de tiempos y costos asociados al intercambio de productos agropecuarios en favor de los consumidores de ambos países, subrayó el comunicado.

📄 Declaración conjunta de los Ministros de Relaciones Exteriores de la República el Perú y del Estado Plurinacional de Bolivia.



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Los cancilleres reconocieron los esfuerzos desarrollados durante más de tres décadas para consolidar, a través del organismo binacional de la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa” (ALT), la gestión bilateral de los recursos hídricos compartidos de dicha cuenca.

En tal sentido, acordaron continuar trabajando de manera más expedita en su fortalecimiento y modernización para responder de manera más eficaz a los actuales desafíos de la gestión bilateral integrada de los recursos hídricos de esa cuenca compartida.

Igualmente, los ministros reafirmaron la importancia del Encuentro Presidencial y séptimo Gabinete Ministerial Binacional Perú-Bolivia como el principal mecanismo de coordinación y cooperación de la agenda bilateral para impulsar su dinamismo y proyección en favor de los ciudadanos de ambos países, y acordaron programar su realización para este año.

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