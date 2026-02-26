El colegio Casimiro Cuadros, ubicado en el distrito de Cayma, registra hundimientos, tras las recientes lluvias, pese a que el colegio fue inaugurado con la exgobernadora Kimmerlee Gutiérrez, hace apenas tres años por el Gobierno Regional de Arequipa.

La institución educativa fue entregada en noviembre de 2022, luego de iniciarse su construcción en 2020 durante la gestión del exgobernador Elmer Cáceres Llica. Sin embargo, la obra aún no ha sido liquidada oficialmente.

Colegio Casimiro Cuadros con daños, pese a ser de reciente construcción (Fotos: GEC)

El director del plantel, Joel Calderón Cruz, dijo en RPP que el techo de la parte posterior del colegio presenta un hundimiento progresivo. La zona afectada se encuentra junto a los talleres de carpintería y construcciones metálicas. Según precisó, el deterioro comenzó el lunes y hasta ayer el desnivel alcanzaba aproximadamente 30 centímetros.

Calderón explicó que los drenajes pluviales no fueron conectados adecuadamente, lo que provocó acumulación de agua e inundaciones en distintos ambientes. El comedor también evidencia fallas de diseño: carece de ductos de evacuación pluvial y cada lluvia provoca el ingreso de agua por la puerta principal.

Los padres de familia denunciaron que el patio principal se inundó, afectando el depósito de carpetas escolares. Asimismo, el drenaje del coliseo descarga lateralmente hacia los servicios higiénicos, los cuales se inundaron.

La sala de cómputo fue otra de las áreas perjudicadas. Para evitar daños mayores, las computadoras fueron trasladadas temporalmente al coliseo.

Ante esta situación, los padres, quienes han tenido que retirar el agua acumulada en más de una ocasión a través de faenas, evalúan no iniciar el año escolar si no se garantizan condiciones adecuadas de seguridad. El colegio alberga a 900 estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria.

La obra fue ejecutada por una empresa vinculada al exalcalde de Paucarpata Justo Mayta Livisi, lo que ha generado cuestionamientos entre los padres de familia, quienes exigen una evaluación de la infraestructura y la determinación de responsabilidades.

