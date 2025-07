Al menos cuatro ambientes del colegio Florentino Portugal, Sabandía, podrían ser declarados inhabitables, explicó la directora Adela Llerena Concha, esto debido a la falta de cobertura del techo de uno de los pabellones, que provoca constantes filtraciones de agua durante la temporada de lluvias.

El pabellón comprometido alberga dos aulas utilizadas por alumnos de primaria y secundaria, además del aula de innovación pedagógica y la sala de profesores. La situación, ya ha sido reportada por la institución desde hace más de tres años, pero aún no es atendida por la Gerencia Regional de Educación durante la última temporada de lluvias.

“Vino el personal de la Gerencia Regional de Educación a verificar in situ el perjuicio que están haciendo estas filtraciones y nos dijo que iba a focalizar como urgencia porque necesitamos la cobertura. Sin embargo, el Gobierno Regional ha indicado que no hay presupuesto para atenderlo este año”, señaló la directora.

MOBILIARIO

A este problema estructural se suma la carencia de mobiliario escolar para los alumnos del primer y segundo grado de primaria. Son al menos 120 niños que no cuentan con el mobiliario adecuado y deben utilizar carpetas y sillas de grados superiores. “Con ese tipo de infraestructura inmobiliaria no se puede adquirir aprendizajes de calidad”, advirtió.

La escuela ha solicitado la dotación de mobiliario desde el año 2023, pero no ha recibido respuesta efectiva. “Nos ha respondido que hay un proyecto abierto que hubo antes que yo llegara como directora. Sin embargo, no hay ningún avance hasta el día de hoy”, afirmó.

La directora reiteró el llamado a las autoridades regionales para evitar que la infraestructura se deteriore aún más o que las aulas queden inutilizables. “Hay que hacer las gestiones y los esfuerzos necesarios para que se coberture ese pabellón y pueda prevalecer esa infraestructura por muchos años más”, manifestó.