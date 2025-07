El director de la UGEL Arequipa Norte, Roberto Marín, no descartó que el colegio particular Lord Byron sea castigado con la sanción más alta, como es el cierre de sus instalaciones, porque las faltas cometidas son muy graves, será la Gerencia Regional de Educación que decida.

Marín informó que, ayer, se notificó a la dirección del colegio sobre el proceso de investigación, como es no reportar oportunamente a la plataforma del Minedu Siseve sobre el presunto hecho de abuso sexual de un docente contra una estudiante de 12 años en el 2024. En la vía legal, el juzgado dispuso 15 meses de prisión preventiva para el docente Raúl Lozano.

El colegio tiene 15 días hábiles para hacer su descargo y tras ello, la comisión investigadora de la UGEL determinará la gravedad de la falta, y de concluir que la falta es muy grave, se remitirá el expediente a la Gerencia de Educación, que finalmente se decidirá la sanción que corresponde.

En esta instancia, será una comisión que revise el caso, pero la decisión de la sanción a través de una resolución gerencial recaerá en la gerente Cecilia Jarita.

DOS CASOS

La situación se agrava, porque no solo se trata de un hecho, sino de otros dos casos: el primero, de igual forma por no reportar al Siseve un hecho de maltrato entre estudiantes y otro caso por vulnerar los derechos de un estudiante al sancionarlo por no asistir a clases de reforzamiento durante la semana de vacaciones escolares y posteriormente expulsarlo.

Según el director de la UGEL, los tres procesos de investigación se llevan de forma simultánea, pero con expedientes separados.

A la siguiente semana se deben notificar al colegio sobre los otros dos procesos para que emita su descargo.

De aplicarse la sanción más alta, se tendrá que evaluar el impacto en los estudiantes.