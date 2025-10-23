El juez Walter Marroquín Aranzamendi, titular del 4to. juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia Delictiva de Arequipa, sentenció a Juan Carlos Macedo Chirinos a una pena efectiva de 5 años por la comisión del delito de homicidio culposo en agravio de Miguel Yupanqui Cutipa de 62 años.

El imputado de ocupación transportista, fue hallado responsable de la muerte del sexagenario ocurrida el pasado 19 de octubre en el distrito de Yarabamba.

El imputado reconoció totalmente los cargos y su responsabilidad penal y civil por lo cual las partes procesales llegaron a un acuerdo de terminación anticipada de 5 años de pena suspendida por 4 años.

No obstante, el juez Walter Marroquín, ejerció la facultad de desvincularse, parcialmente, del acuerdo específicamente sobre la forma de ejecución de la condena (la suspensión). El juzgado determinó que no se cumplían los parámetros legales del artículo 57, inciso 2, del Código ya que en este caso existen tres agravantes como el uso de un vehículo motorizado para transporte público, estado de ebriedad grave y la inobservancia de múltiples reglas de tránsito; sanción que busca disuadir la comisión de nuevos delitos de esta naturaleza.

Es preciso señalar que Juan Carlos Macedo conducía un vehículo de transporte público en estado de ebriedad, como se demostró con el dosaje etílico que se le practicó que revela 1.29g/l de alcohol en sangre. Debido a su estado, perdió el control, invadió el carril contrario y volcó, impactando y causando la muerte de Miguel

El juzgado dispuso además el pago de civil de 46 mil soles a favor de la sucesión intestada de los cuales queda un saldo pendiente de 8 mil soles a ser cancelado dentro del plazo de la condena.