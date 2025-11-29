Este sábado 29 de noviembre, Correo se trasladó hasta el mercado San Camilo, uno de los centros de abasto más tradicionales de Arequipa, para consultar los precios de las carnes, verduras y frutas.

Respecto a la semana anterior, se pudo verificar que se incrementó el precio de algunos insumos como la carne de pollo y cebolla.

En ese sentido, en carnes, el kilo de pollo se expende en 10.00 soles, de res a 19.50 soles, chancho a 14.50 soles (brazuelo), y cordero a 21.50 soles.

Además, en verduras, el kilo de cebolla se vende a 2.00 soles, arveja a 6.00 soles, limón y vainita a 5.00 soles, zanahoria a 3.00 soles, brócoli a 4.00 soles, choclo a 5.00 soles, y zapallo a 3.00 soles.

Sobre las frutas, el kilo de mango se cotiza desde 6.00 soles, uva a 9.00 soles, naranja a 8.00 soles, papaya a 4.50 soles, piña a 4.00 soles, manzana y granadilla a 8.00 soles, pitahaya a 14.00 soles.

Asimismo, en tubérculos, papa canchán a 2.00 soles, camote a 2.50 soles, yuca a 5.00 soles, papa amarilla desde 3.50 soles.