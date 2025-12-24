Nueve meses de prisión preventiva dictó el Poder Judicial contra Néstor Sarmiento Prado, el mecánico de motocicletas investigado como presunto coautor del homicidio calificado de Jeremy Gonzales Cárdenas, joven que fue reportado como desaparecido y cuyo cuerpo fue hallado días después en la provincia de Islay. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado esclarecer con precisión cómo ocurrió el crimen, debido a las múltiples versiones contradictorias que el propio investigado ha brindado desde la desaparición del motociclista.

Ignacio Perea, abogado de la familia de la víctima, sostuvo que estas inconsistencias no solo entorpecen el esclarecimiento de los hechos, sino que también han profundizado el dolor y la incertidumbre de la familia, que sigue esperando conocer la verdad sobre de lo que ocurrió con Jeremy.

SITUACIÓN

De acuerdo con la investigación preliminar de la Fiscalía, Jeremy había dejado su motocicleta Yamaha R6 en el taller de Sarmiento, en el sector de Villa Ecológica, distrito de Alto Selva Alegre, hace aproximadamente un año, para ser reparada. Aunque realizó un pago, quedó pendiente un saldo de 50 soles y la promesa de la devolución del vehículo. Para la Fiscalía, el verdadero móvil habría sido la intención del mecánico de vender la motocicleta sin consentimiento de su propietario.

La mañana del 13 de diciembre, Jeremy acudió al taller para recoger su moto, previamente hubo conversaciones entre ambos por WhatsApp y el último mensajes que le escribió Jeremy a Néstor fue que ya había llegado a su taller, adjuntado la ubicación que le mecánico le había proporcionado. Desde ese momento, no volvió a ser visto con vida.Verdad pendiente. La primera versión se desprende de los mensajes de WhatsApp enviados por el propio Néstor. A pesar de que Jeremy le escribió asegurando ya estaba en su taller, horas después el mecánico respondió preguntándole dónde se encontraba y señalando que lo estaban buscando. Esto ocurrió incluso antes de que la familia denunciara su desaparición, un detalle que hoy resulta revelador para la defensa de la víctima.

La segunda versión fue la que dio directamente a los familiares del joven. Néstor afirmó que había dejado a Jeremy por la avenida Las Torres, para que se dirigiera solo a su domicilio.No obstante, su tercer relato cambió radicalmente. En esta ocasión, sostuvo que Jeremy le pidió ir a Congata, Uchumayo, y que luego lo llevó hasta Cerro Verde, pasando el túnel, donde supuestamente se produjo un “intercambio”.

Según esta versión, Jeremy habría subido a otro vehículo, del cual bajaron dos sujetos que lo golpearon, lo metieron a la unidad y se lo llevaron. La ultima versión es con la que buscó deslindar responsabilidad directa.

Sarmiento Prado aseguró que él estaba siendo amenazado por una tercera persona, quien habría sido el verdadero autor del crimen. Según dijo, solo recibió fotografías del lugar donde se encontraba el cuerpo de Jeremy, en el sector Las Lomas de Jesús, en el distrito de Punta de Bombón, provincia de Islay.

Sin embargo, nunca mostró el supuesto número telefónico desde donde habrían provenido las amenazas o los mensajes con la ubicación del cadáver.Fue el propio mecánico quien terminó proporcionando el lugar exacto donde se arrojó el cuerpo del motociclista, muy probablemente transportado en su auto por las manchas de sangre encontradas con el reactivo luminol, reforzando los indicios en su contra como principal sospechoso del crimen aun no esclarecido.