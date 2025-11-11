La Contraloría General de la República advirtió inconsistencias en la ejecución del proyecto “Mejoramiento del Centro de Salud de Cerro Verde”, en el distrito de Uchumayo, tras constatar que los avances reportados no coinciden con las obras realmente realizadas en el terreno.

El informe del Órgano de Control Institucional (OCI) señala que la obra presenta un avance del 21,6 %, sin embargo, los trabajos principales, como los cimientos, sobrecimientos, columnas, losas y la construcción de la cisterna, no se están ejecutando conforme al cronograma. Estas etapas, consideradas parte de la ruta crítica del proyecto, debieron terminar entre julio y septiembre de 2025, pero presentan retrasos de hasta el 100 %, es decir, no se iniciaron.

En cambio, se ha valorizado el adelanto de partidas secundarias, como el equipamiento y las instalaciones mecánicas, que no estaban programadas para esta fase. Según la Contraloría, esta situación podría ocasionar demoras en la culminación y funcionamiento del establecimiento, previsto para julio de 2026.

El proyecto, ejecutado por el Consorcio Vulcano con una inversión superior a 25 millones de soles, busca mejorar la atención médica de los vecinos de Uchumayo. La Contraloría recomendó a la municipalidad y a la empresa supervisora tomar medidas correctivas para asegurar que la obra se ejecute en orden y dentro de los plazos establecidos.