La Contraloría General advirtió que la Municipalidad Distrital de Majes, Caylloma, está en riesgo de perder la viabilidad de tres proyectos de inversión pública por S/ 29 050 745,51, debido a que no ha registrado los expedientes técnicos correspondientes en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El Informe de Orientación de Oficio N.º 14385-2025-CG/PREV-SOO, revela que los proyectos fueron declarados viables en 2022 y, hasta el 30 de septiembre de 2025, no se ejecutan, pese a haber transcurrido el 97% del periodo de vigencia.

De acuerdo con la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, los proyectos de inversión pública tienen una vigencia de tres años desde su registro en el Banco de Inversiones, de lo contrario, la inversión pierde vigencia y se desactiva automáticamente, lo que obliga a formularla nuevamente.

PROYECTOS

Los proyectos observados son: el mejoramiento y ampliación del servicio educativo del nivel inicial, primaria y secundaria de la I.E. 40661 Isabel Krieger Beato, por S/ 13,8 millones, cuya vigencia venció el 26 de octubre. Servicio de movilidad urbana en las vías locales de la Asociación de Vivienda Sector 1 en el Centro Poblado Módulo B de Ciudad Majes, de S/ 9,9 millones, que vencía el 27 de octubre.

También, servicio de movilidad urbana en las vías locales de Pedregal Sur, óvalo de salida a la Panamericana, que interconecta el asentamiento D-2 del C.P. Juan Velasco Alvarado, valorizado en S/ 5,2 millones, cuya vigencia culminó ayer.

Además, la Contraloría recordó que desde julio de 2023 el Ministerio de Economía y Finanzas dispuso la desactivación automática y definitiva de las inversiones que no cumplen los plazos del ciclo de inversión. Una vez desactivadas, estas no pueden reactivarse, lo que significa rehacer estudios y procesos administrativos desde el inicio, generando demoras y mayores costos.