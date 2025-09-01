La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa anuló la sentencia que favorecía a Ricardo Díaz Macuchapi sobre 554,48 hectáreas en Yura, destinados a proyectos de la región. La decisión garantiza que la propiedad permanezca bajo control del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

Según el documento judicial, la nulidad se produjo por irregularidades procesales en el fallo anterior, como la falta de consideración de todos los actores involucrados como CRDEMYPE-AQP, la Asociación de Empresarios del Parque Micro y Pequeño Industrial de Yura, la Asociación de Vivienda Los Andes, así como las empresas Carmen Real Estate Incorporated e Invercon Construction and Real Estate.

Por ello, la Corte ordenó que el juez de primera instancia de Paucarpata evalúe nuevamente el caso, incorporando informes técnicos de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) y asegurando el respeto al debido proceso.

La procuradora pública del GRA, Amparo Begazo, precisó que el expediente será devuelto al juzgado de primera instancia para que emita una nueva resolución, garantizando la participación de todas las partes involucradas y el respeto al debido proceso.

Sobre los plazos, Begazo adelantó: “Seguramente en los próximos días va a ser devuelto el expediente y tendrá el juzgado un plazo determinado. Definitivamente, entiendo que en este año va a haber un pronunciamiento”.