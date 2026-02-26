A 13 días de iniciarse la ejecución del saldo de obra del hospital Maritza Campos, y a 6 días de hacer lo propio con el hospital de Camaná, hasta el momento no se encuentran aprobados los cronogramas acelerados para reducir los plazos de ejecución.

El gerente regional de Infraestructura, Fabián Enríquez, mencionó a Correo que estos cronogramas se encuentran en evaluación de los ejecutores y se espera que la próxima semana se encuentren aprobados de manera formal.

Es importante precisar que estos cronogramas son a propuesta del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y deben ser aprobados por los ejecutores en conjunto con los supervisores de la obra.

Esta sería una de las explicaciones de esta demora, en el caso del hospital de Camaná recién este lunes 23 de febrero el consorcio conformado por César Augusto Sánchez Cárdenas y Alexander Primitivo Huertas Jara firmó el contrato de conformación de consorcio y posterior a ello se dio el perfeccionamiento del contrato con el GRA.

Cabe recordar que en una ceremonia realizada el 20 de febrero, la Región dio inicio al saldo de obra del hospital de Camaná, en esta actividad se tuvo la presencia del representante del Consorcio Supervisor Camaná, aún sin haber firmado el contrato.

Durante el reinicio de obra el 13 de febrero en Maritza Campos, el gerente regional de Infraestructura señaló que el plazo para contar con el cronograma acelerado sería de 72 horas, sin embargo, esto no se cumplió.

En ambos casos, e Gobierno Regional de Arequipa proyectó reducir el plazo de ejecución entre 1 a 2 meses en cada una de las obras, con el fin de etregar ambos hospitales a fin de año, al terminar la gestion.

VIDEO RECOMENDADO