Un día después de conocerse el delicado estado de Salud de Erika Quispe Quispe, a quien le detectaron cáncer tras una operación a la vesícula, el doctor Renzo Álvarez, jefe del servicio de oncólogo del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud, informó que la paciente padece un cuadro agresivo de la enfermedad por lo que fue hospitalizada para procurar darle calidad de vida.

Según la información brindada por el especialista, la paciente fue operada el 17 de junio por una colecistitis aguda en el hospital Edmundo Escomel. Durante la intervención, los médicos detectaron el tumor en la vesícula que, tras el análisis patológico, resultó ser maligno.

En su primera cita, se le ordenaron tomografías y exámenes complementarios, cuyos resultados estuvieron listos en diez días. Erika sostuvo que algunos de los análisis que le solicitaron no los pudo hacer por la falta de insumos. Sin embargo, las evaluaciones hechas a la paciente revelaron que la enfermedad ya estaba diseminada por lo que se ha descartado una cirugía con fines curativos.

Erika se ha quejado de intensos dolores y ello se debe a la metástasis por la diseminación de la enfermedad. La paciente fue internada el día de hoy en el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo donde los especialistas tienen el objetivo de aliviar su dolor y ofrecerle la mejor calidad de vida posible.

Si bien la paciente señaló que hubo demoras en su atención, Renzo Álvarez señaló que la red de EsSalud Arequipa tiene un programa institucional que emite alertas ante la detección de nuevos casos de cáncer, una vez detectados con los estudios en laboratorio los pacientes no deben esperar una referencia de su centro de atención al Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo.

Según Renzo Álvarez el programa instalado hace seis años, ha reducido los tiempos de derivación de 60 días a solo 2. El modelo incluye un “navegador” que es trabajador administrativo que agiliza trámites y coordina citas médicas.