Decenas de personas abordan buses en el paradero de la avenida de las Convenciones, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa, para llegar al Santuario de la Virgen de Chapi, situado a 90 kilómetros en el distrito de Polobaya.

Los transportistas fijaron el pasaje a 25 soles y podría aumentar en horas de la tarde debido a la demanda de pasajeros. Llegan fieles de otras regiones del país como Ica, Tacna, La Libertad, entre otros.

“Viajo con mi esposo, mi papá, mi hermana, mi hijo y mis sobrinos. Con mi esposo y mis sobrinos nos bajamos en Siete Todos y caminamos al Santuario de Chapi. Le pido salud a la virgencita, una vez mi hermano tenía hidrocefalea y cuando mi mamá lo trajo desde Pisco (Ica) a la virgencita ya le creció la cabeza. Desde ahí venimos año a año desde Pisco para dar las gracias”, señaló Elízabeth Tasaico.

Los inspectores de tránsito de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) y la Policía Nacional se encuentran en la avenida de las Convenciones para garantizar el orden.

“Llevo 23 años yendo al Santuario de Chapi, le hice una promesa a la virgen. Mi hijito tenía cáncer, los médicos decían que iba a fallecer entre tres meses y un año. Le hablé a la virgen para que me lo prestara y estuvo conmigo 20 años. Siempre voy sola, antes caminaba desde Siete Todos y ahora no puedo por problemas con la columna y la cadera me voy y regreso en bus”, Juana Villanueva.

Otro paradero autorizado por la MPA es en la avenida Kennedy en el distrito de Paucarparta.

SEGURIDAD

La Región Policial de Arequipa desplegó un gran contingente policial de diferentes unidades a puntos estratégicos en la ruta al Santuario de la Virgen de Chapi, desde el distrito de Yarabamba realizarán patrullaje aéreo, motorizado, montado y a pie a fin de brindar un buen servicio a la ciudadania.

