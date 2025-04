Para la celebración de la fiesta de la Virgen de Chapi, el Arzobispado de Arequipa, junto a la Policía, el municipio distrital de Polobaya, Cruz Roja y centros de salud, han implementado un conjunto de medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de los peregrinos durante los días 30 de abril y 1 de mayo, con el fin de evitar pérdidas de peregrinos, accidentes o incendios.

MEDIDAS

El alcalde de Polobaya, Wenceslao Cabana Vilca, anunció que se han reforzado las señalizaciones en el camino hacia el santuario, donde se desplegarán policías, serenos y dos cisternas de agua de Sedapar para asegurar el suministro de agua potable y atender emergencias, especialmente ante el riesgo de incendios, como el que ocurrió el año pasado.

Monseñor Raúl Chau, obispo auxiliar, instó a la población a seguir las disposiciones de seguridad, evitando sobrecargar los ambientes con velas encendidas y respetando la naturaleza al no arrojar basura durante el recorrido y en el santuario.

Para prevenir el congestionamiento vehicular, se ha definido un espacio de estacionamiento por la comunidad campesina de Polobaya, donde esta comuna cobrará un peaje entre 5 y 25 soles, dependiendo del tamaño del vehículo. Aproximadamente, 100 comerciantes ambulantes serán organizados en un área designada para no obstruir las vías de acceso y evacuación. Se contará con una compactadora para el recojo de residuos, y se espera el apoyo del municipio de Arequipa con vallas metálicas.

Christian Gamero, funcionario de la Red Arequipa Caylloma, informó que se establecerán puestos de atención médica en el Santuario y en la zona de 7 toldos. Los centros de salud de Polobaya y Mollebaya se encontrarán en alerta para emergencias. Se dispondrá de dos ambulancias de los puestos de salud de Characato y Polobaya.

PROGRAMA

La programación de la fiesta comenzará el 29 de abril, con la exposición de la imagen de la virgen en la explanada del Santuario tras la procesión a las 4:00 p.m. El Santo Rosario se rezará a las 6:00 p.m., seguido de la primera misa a las 7:00 p.m.

El 30 de abril habrá misas cada 2 horas, desde las 8:00 horas. El Santo Rosario se rezará a las 7:00 de la noche y la Misa de vísperas será a las 9:00. También habrá bautizos, confesiones durante todo el día y bendiciones, así como momentos de oración y alabanza. La serenata a la Virgen será a las 11:00 de la noche y a la medianoche se entonará Las mañanitas.

La Misa de fiesta será el 1 de mayo a las 11:00 horas y se espera que sea presidida por el monseñor Javier Del Río Alba, acompañado por el vicerrector del Santuario de Chapi, Samuele Patat. Asimismo, habrá Misa a la 1:00 y 5:00 de la madrugada, así como a las y 9:00 de la mañana. La misa de despedida se oficiará a las 3:00 de la tarde y terminará con la procesión.

CHARCANI

En tanto que, la misa de vísperas en Charcani será el miércoles 30 a las 8 p.m., y el jueves 1 habrá Misa cada hora, desde las 7 a.m. hasta las 11 a.m. La Misa de fiesta será a las 12.00 p.m. y la procesión a las 3 p.m. En Chapi Chico, Miraflores, el 30 de abril es la procesión desde la capilla Señor de la Sentencia rumbo a la parroquia a las 18:00 horas. El 1 habrá misas cada hora desde las 5:00 a.m. y a las 11:30 la Misa de fiesta.

BUSES

Los buses que prestarán el servicio al Santuario de Chapi forman filas desde el sábado 26 de abril en la Av. Las Convenciones, pese a que recién darán el servicio el 30 de abril.

“Nosotros tenemos que dormir 4 días aquí para salir a Chapi. Hemos pagado al concejo (municipio de Arequipa) 87 soles por el permiso y en el distrito de Polobaya nos cobran 20 soles por cada vuelta”, dijo un conductor.