Los transportistas que quieran prestar el servicio de transporte hacia el Santuario de Chapi, el 30 de abril y el 1 de mayo, ya pueden solicitar permiso a la Municipalidad Provincial de Arequipa, previo pago de 87 soles con 30 céntimos.

El gerente de Transportes, Miguel Ochoa Cuadros, precisó que las minivanes saldrán de la Av. Kennedy en el distrito de Paucarpata y los buses M-3 de la Av. Las Convenciones en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Las unidades que se trasladen sin permiso serán multadas con 5 mil 350 soles equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria.

Los requisitos para prestar el servicio son: Solicitud dirigida al alcalde, tener SOAT para transporte público y no particular, Certificado de Inspección Técnica Vehicular, la unidad no más de 20 años, y la licencia a la categoría que corresponda.

Los controles serán en la zona de 7 Toldos y en el trayecto habrá fiscalizaciones con los 90 inspectores de la comuna de Arequipa y la Policía. Se espera autorizar 400 unidades para prestar este servicio extraordinario.

Según el alcalde de Polobaya, Wenceslao Cabana, en esta festividad de la Virgen de Chapi se espera recibir a 200,000 devotos. El municipio de Polo vaya coordina las condiciones de seguridad y servicios básicos con la comunidad campesina del distrito.