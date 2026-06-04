La Contraloría identificó irregularidades en la administración del fondo de caja chica de la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón, en la provincia de Islay, que podrían afectar el adecuado manejo de los recursos públicos y el cumplimiento de los objetos institucionales.

Según el Informe N.º 012-2026-OCI, entre las observaciones está que la responsable del fondo de caja chica no contaba con una caja fuerte ni con medidas de seguridad adecuadas para la custodia del dinero en efectivo.

Durante la inspección, se verificó que el dinero era guardado en uno de los cajones de un escritorio, sin las condiciones necesarias para evitar su sustracción o deterioro. Esta situación, de acuerdo al informe, genera riesgos de pérdida de recursos públicos y de la documentación sustentatoria.

FALTA DINERO

Sumado a ello, el arqueo efectuado al fondo de caja chica reveló un faltante de S/ 671,09 entre el efectivo asignado y el dinero sustentado con comprobantes de pago.

Ante ello, la responsable del manejo y custodia del Fondo Fijo de Caja Chica manifestó que dicha situación es debido a que el dinero fue entregado a funcionarios de la Entidad, los cuales, a la fecha del arqueo realizado, no rindieron los gastos respectivos. Sin embargo, no acreditó ante la comisión de control sustento probatorio que justifique el faltante advertido.

GASTOS EN CONSUMO DE ALIMENTOS

Otra observación corresponde a la ejecución de gastos por S/ 5 176,60 durante los años 2025 y 2026 por conceptos de almuerzos, reuniones y consumo de alimentos, sin que se consignara adecuadamente la identificación de los beneficiarios ni se acreditara que dichos gastos respondieran a actividades programadas o institucionales.

Esta situación vulneraría los principios de transparencia, eficiencia y economicidad en el uso de los recursos públicos.

El informe también señala que las unidades de Contabilidad y Tesorería vienen incumpliendo la ejecución de arqueos sorpresivos y periódicos del fondo de caja chica. Asimismo, la responsable de caja chica no viene registrando detalladamente todos los gastos realizados.