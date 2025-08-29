A tres semanas de quedarse sin la mayoría de sus miembros en el directorio, el Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA) de Arequipa ya cuenta con los tres directores representantes de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), entre ellos, dos exmiembros del IMPLA en periodos pasados.

Durante la sesión ordinaria del jueves 28 de agosto, el Concejo Municipal de Arequipa aprobó por mayoría la incorporación de Amaro Aguayo Muñoz y Giovanna Manchego Mendoza, cuyas propuestas quedaron pendientes desde hace más de una semana a fin de evaluar nuevos informes sobre posibles sanciones, en el caso de Aguayo, y un conflicto de intereses por parte de Manchego.

SITUACIÓN

La propuesta que generó un tenso debate entre los concejales fue la de Giovanna Manchego, quien venía desempeñando el cargo de subgerente de Obras Privadas, Transporte, Catastro y Zona Monumental de la Municipalidad de Yanahuara.

Frente a ello, la regidora Mayra Sumari calificó de “incoherente” la votación favorable dado que en mayo ocurrió un hecho similar con el exdirector del IMPLA, Javier Palma, quien se abstuvo de votar por un tema referido al distrito de Cayma, donde elaboró planes específicos, razón que le valió ser retirado del directorio por la mayoría del concejo municipal por un conflicto de intereses.

“Hoy sí se tiene una arquitecta que sí trabaja y que sí está al día de hoy prestando servicios como subgerente de Obras Privadas, sin embargo, para el pleno del concejo y a mí me causa gracia en realidad, que para ellos eso sí no es un conflicto de intereses, cuando su función directa como subgerente es proponer planes específicos y su función como directora del IMPLA es aprobarlos”, explicó.

Cabe precisar que Manchego ocupó el cargo de directora del IMPLA hasta el 2023, una situación similar con Amaro Aguayo, cuya propuesta hace tres semanas generó que se solicitará un informe de Contraloría sobre la existencia de algún impedimento para su nombramiento.

Hace solo una semana, en sesión extraordinaria, el pleno del concejo aprobó por unanimidad la designación de Nelly Torres Miranda como directora del IMPLA.