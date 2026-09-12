El próximo 9 de octubre se ejecutará la diligencia de lanzamiento que permitirá al Instituto Peruano del Deporte (IPD) recuperar la explanada norte y parte de occidente del estadio Melgar, ocupadas desde enero de 2023 por comerciantes que se instalaron para una feria navideña.

En julio de este año, el 11.° Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa otorgó un plazo de seis días a Guillermo del Carpio Linares y a los ocupantes para retirarse de las áreas invadidas. Sin embargo, la estructura metálica permanece aún en el lugar.

En los últimos días se escucharon trabajos de desmontaje en la zona, donde solo quedan el armazón y los toldos de los puestos utilizados en diversas ferias durante más de tres años.

La recuperación no se limitará a las explanadas norte y occidente; también los servicios higiénicos instalados en las puertas de la tribuna norte deberán retornar al IPD. Cabe recordar que la entidad destinó presupuesto para el mantenimiento del recinto deportivo, aunque los trabajos se realizaron únicamente en la tribuna occidente.

En primera y segunda instancia, el Poder Judicial falló a favor del IPD. El inquilino precario interpuso una casación que fue finalmente rechazada este año, lo que derivó en la resolución que fijó fecha y hora para el desalojo, en caso de que no se concrete de manera voluntaria antes del 9 de octubre.

Desde el Consejo Regional del Deporte de Arequipa señalaron que esperan la ejecución de la orden judicial para recuperar plenamente este espacio deportivo.

Estructura metálica de comerciantes permanece aún en el lugar. Comerciantes deben retirarse de los alrededores del Estadio Melgar, en Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Comerciantes deben retirarse de los alrededores del Estadio Melgar, en Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)