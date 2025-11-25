El colapso de dos buzones de desagüe en la zona de Valle Blanco, en Cerro Colorado, generó un severo aniego de aguas residuales que inundó parte de la avenida Nicolás de Pierola. El fuerte olor y la presencia de heces y papel higiénico en plena vía afectó a los diversos negocios en la zona y obligó a un colegio de la zona a suspender sus clases.

Según relataron los vecinos, desde las 8:00 a. m., la acumulación de aguas servidas formó una extensa laguna que afectó a peatones, vehículos y negocios del sector. Una vendedora de cremoladas relató que es la primera vez que se reporta un incidente como este en el lugar.

Aseguró que su trabajo se vio seriamente perjudicado. “Justo me dio para abrir el puesto todo y ahora no sé ni cómo voy a hacer para salir, está terrible todo este aspecto. Con este olor ya no se puede ni trabajar”, sostuvo. Un carrito de comida rápida en la zona también se vio seriamente afectado tras quedar en medio de las aguas servidas.

Por su parte, los estudiantes del colegio Innova Schools fueron evacuados a las 10:00 a.m. aproximadamente dado que las aguas residuales también ingresaron a sus instalaciones. Los padres de familia tuvieron que acudir para recoger a sus hijos, luego de que docentes y personal administrativo determinaran que no era posible continuar con las actividades académicas.

SEDAPAR

Al lugar llegó el personal de Sedapar. Una cuadrilla de 4 operarios con herramientas especializadas que acudieron para retirar el material que provocó el colapso. En esta ocasión se observó una acumulación de retazos de tela, trapos y fibras apelmazadas, mezcladas con residuos sólidos.

En conversación con el gerente de Operaciones de Sedapar, Cayo Marroquín, confirmó que el colapso fue provocado por material ajeno al sistema de alcantarillado. “El 90% de atoros se da por presencia de material que no son parte del agua residual doméstica. Estos materiales son considerados como elementos sólidos que obstruyen al acumularse en el buzón”, explicó.

Aunque el rebalse fue controlado horas después, algunos restos aún permanecían en la vía, por lo que vecinos pidieron la urgente intervención de la municipalidad de Cerro Colorado para limpiar y desinfectar la zona.