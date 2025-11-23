El bullying no cede en Arequipa. La decana del Colegio de Psicólogos, Ruth Gallegos, alertó que la violencia escolar en la región creció alrededor de un 15% este año. La especialista advirtió que este repunte revela fallas en la atención emocional de los escolares y en la capacidad de respuesta de los colegios.

Gallegos explicó que, si bien no todas las denuncias llegan a una instancia formal, las atenciones psicológicas permiten observar un incremento sostenido de casos. “El año pasado registramos aproximadamente mil casos, y este año hemos superado esa cifra con claridad”, señaló.

COLEGIOS

La decana señaló que esta situación se agrava dado que solo alrededor de 100 de las más de 1.400 instituciones educativas públicas de Arequipa cuentan con un psicólogo, una cobertura mínima frente a la demanda real de los escolares. Subrayó que, pese a existir profesionales suficientes en la región, el Estado no garantiza su contratación debido a la falta de presupuesto.

A ello se suma que los contratos de los psicólogos actualmente asignados solo están asegurados hasta fines de noviembre, dejando sin atención a miles de estudiantes justo en diciembre, el mes de mayor estrés por cierre del año escolar y riesgo de autolesiones. Gallegos advirtió que, pese a las reuniones sostenidas con congresistas y el Gobierno Regional, aún no se asegura la continuidad del servicio.