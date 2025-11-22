En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, diversas instituciones públicas participan de una acción cívica en la losa deportiva de la asociación Villa Paraíso, en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa.

La actividad reúne a la Policía Nacional, centros de salud, Centro de Emergencia Mujer, y otros servicios que ofrecen atención gratuita a la comunidad. La jornada estará hasta las 13:00 horas de este sábado 22 de noviembre.

La encargada de la comisaría de Familia, capitán PNP Nina Zúñiga, informó que se cuenta con psicólogos, especialistas en trata de personas, instituciones públicas y privadas, para brindar estos servicios, a fin de evitar la violencia.

“El mensaje a todas y todos que sufren violencia, es que se acerquen a cualquier autoridad para comunicar el hecho, debe ser cero tolerancia a la violencia”, expresó.

Se cuenta también con el centro de salud mental comunitario San Martín de Porres, donde los encargados indicaron estos casos de violencia están incrementándose, por lo que es necesaria la tención previa.

Asimismo, se ofrecen atención en caso de rabia canina. Si una persona sufre algún rasguño o mordida del can, debe acudir al centro de salud más cercano para su atención respectiva, a fin de evitar complicaciones.