El Consejo Regional de Arequipa (CRA) aprobó el Acuerdo Regional N.º 345-2025-GRA/CR-Arequipa, emitido el 19 de noviembre, mediante el cual respalda una iniciativa legislativa que busca incorporar en la Ley de Presupuesto del Sector Público 2026 la autorización para que los gobiernos regionales continúen con el nombramiento del personal CAS-COVID comprendido en la Ley 31638 y el Decreto Legislativo 1153.

En Arequipa, se busca resolver la situación de 38 trabajadores CAS-COVID contratados durante la emergencia sanitaria y reconocidos entonces como “héroes del COVID-19”. La presidenta de la Comisión de Salud del Consejo Regional, Marleny Arminta, recordó que en 2023 este grupo obtuvo la resolución directoral N.º 857-2023-GRA/GRS/DG-HD-OP, firmada por el entonces director del hospital Goyeneche, Percy Manrique, además de la Resolución Ministerial N.º 764-2023/MINSA, que les asignaba una plaza por cumplir los requisitos para su nombramiento. Sin embargo, ninguno ha sido incorporado hasta hoy.

RECATEGORIZACIÓN

El problema surgió cuando estas plazas desaparecieron tras el proceso de recategorización de personal en el 2023. “Se reasignaron a otros profesionales”, señaló Arminta. Como consecuencia, algunos de los afectados laboran actualmente bajo otras modalidades y otros quedaron desempleados, pese a contar con documentos que respaldaban su continuidad.

Las 38 familias perjudicadas y otros profesionales en una similar condición en otras regiones del país, continúan a la espera de que se habiliten las plazas comprometidas. “Trabajaron en plena pandemia, arriesgaron su salud y cumplieron con todos los requisitos. Tenían su resolución directoral y su resolución ministerial, pero no hay plazas”, advirtió la consejera.