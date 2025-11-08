Por más de cuatro horas en la avenida Mariscal Castilla, miles de estudiantes participaron en el desfile que se realizó este sábado 8 de noviembre por el 486.º Aniversario de Camaná, el cual se celebra este domingo 9.

El alcalde provincial Jaime Mamani Álvarez, regidores y trabajadores de la Municipalidad Provincial de Camaná, con el acompañamiento de la banda de la institución educativa Independencia Americana, fueron los encargados de aperturar el desfile, para luego continuar las delegaciones de las instituciones estatales, particulares, superiores y de la UNSA Camaná.

La calor del inicio de la temporada de verano no fue impedimento para que los estudiantes desfilen con gallardía, recibiendo el aplauso de los centenares de pobladores que se ubicaron a lo largo de la av. Mariscal Castilla.

La comisión organizadora del desfile nombró al jurado calificador para entregar gallardete a instituciones educativas que tuvieron el más alto puntaje en el desfile.

Desde las 8 de la mañana, las autoridades, delegaciones de estudiantes asistieron a la misa TE DEUM en la Catedral San Miguel, donde de párroco invocó a las autoridades a trabajar con honestidad, transparencia para que Camaná tenga un avance importante en obras.

El paseo cívico de la bandera se realizó a las 9:20 de la mañana, luego las autoridades se constituyeron en la Plaza de Armas para participar en el izamiento del Pabellón Nacional y de la Bandera de Camaná.

Al término del desfile, las autoridades e invitados especiales se trasladaron hasta el palacio municipal, dónde se realizó la sección solemne.

Instituciones participaron en desfile por aniversario de Camaná. Foto: Darío Román.

PROTESTAS Y DENUNCIAS

Por otro lado, pobladores y turistas que llegaron al lugar para el aniversario, denunciando que algunas personas se apropiaron de los espacios de las veredas, colocando bancas, sillas y así alquilarlas de 20 a 30 soles, sin espacio a los propietarios de las viviendas.

Un regidor de la municipalidad indicó que ninguna persona ha sacado o pagado permiso para colocar las sillas en las calles.