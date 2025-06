Josiney Luciano Ríos Flores (20), exfutbolista de FBC Melgar, fue denunciado el 20 de mayo por su exenamorada D.J.F.G. (19) por agredirla físicamente y psicológicamente en el tercer nivel de una vivienda en la urbanización Dolores, distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

De acuerdo con la denuncia policial, Josiney habría utilizado un arma de fuego que sacó de la espalda para golpear en dos oportunidades en la cabeza de la estudiante D.J.F.G., causándole una herida abierta y sangrado.

El futbolista la insultó y no dejó de golpearla contra la pared hasta que la joven se desvaneció. En el baño intentó limpiar la sangre y quería que se vaya con él, hecho que no ocurrió ante una reacción rápida de la víctima.

Con el agresor en la calle, la mujer llamó a Emergencia del 105, a los minutos llegaron los afectivos policiales, quienes la llevaron al centro de salud de San Martín de Socabaya y luego al área de emergencia del hospital Honorio Delgado Espinoza donde el médico de turno Héctor Herrera saturó la herida y posteriormente le dieron días de descanso.

El club Melgar anunció ayer mediante un comunicado que el futbolista fue separado del club apenas se enteraron de la denuncia policial, el 20 de mayo.

El club rojinegro decidió poner fin al contrato que unía al jugador con la institución, considerando la gravedad de la denuncia y la investigación en marcha.

“Como Club, dejamos en claro que no toleraremos ningún tipo de violencia, sea física, psicológica o verbal”, se lee en el comunicado de ayer en la tarde.

La administración del club Melgar reafirma el compromiso con el respeto, la integridad y los valores, que los representan dentro y fuera del campo.

PROTECCIÓN

La víctima señaló que no fue la primera agresión que sufrió por parte de Josiney y solicitó medidas de protección ante el Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Este requerimiento fue concedido mediante una orden judicial, donde se establece que Josiney no podrá acercarse a menos de dos cuadras de la casa de la estudiante, no podrá tener ningún tipo de comunicación y se dispuso la activación del “botón de pánico” en el equipo celular de la denunciante, en caso el futbolista no cumpla con las disposiciones legales.

Josiney deberá recibir terapia psicológica obligatoria en el centro de salud estatal más cercano a su domicilio. Mientras tanto, la joven deberá recibir asistencia psicológica voluntaria.

El Juzgado de Familia solicitó un informe a Sucamec si Josiney Ríos tiene licencia para portar arma de fuego, de ser así, pidió que se suspenda temporalmente.

FBC MELGAR

Josiney Ríos fue presentado a comienzos de año en el primer equipo de FBC Melgar, participó en la ceremonia realizada en el estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa), en la “Noche Rojinegra”.

Cuando llegó a la institución, vivía en la Casa Club y por disposición del entrenador Marco Valencia salió de las instalaciones del club ante sospechas de indisciplinas y luego vivió en un departamento alquilado en la calle Colón, en el distrito de Paucarpata.

Josiney Ríos entrenaba con el primer equipo y al no estar en el radar del entrenador Walter Ribonetto jugaba en Melgar que participa en la Liga 3, junto a otros seis juveniles que bajaban desde el primer equipo.

Sin embargo, en los últimos encuentros no aparecía en la lista de convocados, el club lo había apartado definitivamente por la denuncia de violencia que presentaron en su contra.