El ciudadano venezolano Jesús Alberto Calma Becerra (23) recibió ayer minutos antes de las dos de la madrugada cuatro impactos de bala, cuando se encontraba con su pareja en una habitación que alquilaba en el pasaje Ocoña, distrito de Cayma. Serenos y policías lo trasladaron al hospital Goyeneche.

La Policía encontró en el inmueble al menos seis casquillos de bala, que da muestra de la ferocidad en el ataque. La pareja de la víctima con iniciales L.C.M.A. señaló que un hombre encapuchado ingresó a la vivienda y realizó varios disparos.

En un video que grabó el pistolero se puede observar como accede a la habitación y encuentra a la pareja sentada en la cama. En el audio responsabiliza a la víctima de integrar la organización criminal “Los Negritos” y quemar el lunes 18 de agosto una moto lineal en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

GUERRA SIN CONTROL

La ciudad de Arequipa se ha convertido en un escenario de ataques entre las organizaciones criminales de extranjeros “Los Negritos” y “Los Orientales”, por la hegemonía de las actividades ilícitas, como venta de droga, extorsión, entre otras.

El coronel PNP Eduardo Del Campo, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri), señaló que la motocicleta encontrada en el inmueble de la víctima (Jesús Calma) se habría empleado para quemar otras motos, el 18 de agosto y 13 de agosto, de acuerdo con la investigación de la Policía. “Vendría a ser la persona (extranjero baleado) presunta responsable”, señaló.

El jefe de la Divincri señaló que la Policía ha detenido a 13 integrantes de la organización “Los Orientales” y 5 de “Los Negritos”.

VIDEO RECOMENDADO



