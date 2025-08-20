Marcelino Pacompia Román (57) fue condenado a cadena perpetua por agredir sexualmente a su hija de tan solo 9 años de edad en su propia vivienda. La medida fue conseguida por el Segundo Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, a cargo de la fiscal provincial Nadielka Torres Silloca.

HECHOS

El hecho se suscitó en el 2020, en plena pandemia, cuando Pacompia aprovechó los horarios nocturnos de la madre para tocar y ultrajar a la menor. Para mantenerla en silencio, el sujeto la amenazó con matar a su madre si contaba lo sucedido.

Por miedo, la niña guardó silencio hasta el 2022, cuando la madre se separó del agresor por violencia familiar.

Durante la investigación, se reveló que el imputado había agredido a su hija mayor y por ello cumplió una condena en el penal.

La Fiscalía presentó pruebas contundentes, como el testimonio de los testigos y peritos, documentación que acreditaba los horarios de trabajo de la madre, inspección de lugar y las notas de la menor que mostraban el impacto emocional de la agresión. Con todas estas evidencias, se convenció al Juzgado de la culpabilidad del sujeto.

Además de la pena de cárcel, Pacompia deberá pagar 25 mil soles por reparación civil.

Cabe mencionar que el imputado estaba no habido y se había negado a comparecer ante la justicia, hasta que en abril de este año fue capturado por el personal del área de Requisitorias de la Policía. El sujeto fue detenido por inmediaciones de la asociación de Ciudad de Dios, en el distrito de Yura. Era buscado por el Juzgado de Cerro Colorado.

Actualmente, se dictaron medidas restrictivas en su contra, a la espera de que la Sala Superior resuelva una posible apelación y la sentencia quede firme.