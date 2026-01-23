Yorber Daniel Peña Montero, José Miguel Pérez García y Carmen Yesenia Cahuana Castro, de nacionalidad venezolana, fueron sentenciados a 22 años y 6 meses de prisión efectiva por el delito de explotación sexual, en agravio de seis mujeres extranjeras. La condena fue conseguida por la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Arequipa.

Para someter a sus víctimas, los extranjeros alegaban pertenecer a la organización criminal “Tren de Aragua-Los Hijos de Dios”, generando temor y control sobre las víctimas. Durante el juicio, se sustentaron 65 pruebas recabadas en la etapa de investigación para corroborar la responsabilidad.

Según la acusación fiscal, los sentenciados captaban a mujeres venezolanas de manera directa o a través de otras víctimas previamente sancionadas, utilizando redes sociales y falsas ofertas laborales en Perú, donde prometían altos ingresos económicos para ayudar a sus familias o adquirir viviendas en su país de origen.

Las víctimas eran trasladadas desde Venezuela con el apoyo de “asesores” encargados de facilitarles alimentación, hospedaje y pasajes, hasta su ingreso al territorio peruano. Una vez en el país, eran asignadas a un supuesto integrante de la organización, conocido como “padre”, quien les imponía una multa de hasta S/ 15 000, correspondiente a los gastos del viaje, condicionando su libertad al pago de dicha deuda.

Para cumplir la exigencia, las mujeres eran explotadas sexualmente en locales nocturnos o la vía pública a donde eran asignadas, custodiadas y sancionadas con agresiones físicas o incrementos de su multa, en caso de que intentaban huir o no cumplían con las indicaciones de los acusados. El dinero que obtenían las víctimas de las actividades sexuales era retenido por los imputados.

Los hechos quedaron al descubierto el 31 de agosto de 2023, cuando personal policial intervino el local nocturno “Restobar Dongo”, ubicado en Acarí, Caravelí, donde se rescató a las seis víctimas.

Conforme a la sentencia judicial, los tres condenados deberán pagar una reparación civil de S/ 15,000.00 a favor de cada una de las agraviadas, haciendo un total de S/ 90,000.00. Los sentenciados se encuentran actualmente en el penal desde el 31 de agosto del año 2023, ya que fueron detenidos y enviados a cumplir prisión preventiva.