El ciudadano extranjero Dalmy Enrique Gamarra Gonzales fue sentenciado a 35 años de cárcel por el delito de feminicidio en agravio de una joven de 20 años que era estudiante de Técnico en Farmacia. El hecho ocurrió el 5 de febrero de 2025.

La condena fue emitida por el Juzgado Penal Colegiado subespecializado en Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Cerro Colorado-Camaná.

Según la investigación, el crimen se desarrolló al interior de la botica Y&K Farma +Vida, donde la víctima se encontraba trabajando sola. Luego, el sentenciado ingresó al local simulando ser un cliente y exigió la venta de clonazepam sin receta médica.

Ante la negativa de la joven, el extranjero la amenazó con violarla y matarla; cerró la puerta del establecimiento y la agredió físicamente, trasladándola por la fuerza hasta el baño, donde la sometió sexualmente y le causó múltiples lesiones, provocándole la muerte.

Luego de cometer el asesinato, el agresor robó el teléfono celular del local y dinero de la caja registradora, para luego huir sin brindar auxilio a la víctima. Días después fue capturado en la región de Puno, tras una operación policial.

Durante el juicio, el acusado reconoció los hechos, lo que fue valorado por el colegiado. Además de la pena privativa de libertad, los magistrados ordenaron que el sentenciado pague una reparación civil de S/100 mil a favor de la víctima.