La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada en Arequipa busca ubicar a cinco víctimas de la presunta organización “Los Charlys de La Blanca” para reforzar el pedido de prisión preventiva contra siete investigados, así lo advirtió la fiscal Alejandra Cárdenas, quien alertó que la falta de denunciantes podría debilitar la imputación por robo agravado en plena audiencia judicial.

La magistrada explicó que los hechos fueron reconstruidos a partir de interceptaciones telefónicas obtenidas en una investigación que se inició en Puno en 2023 y luego fue derivada a Arequipa.

“Tenemos los hechos, sabemos cómo operaban, pero no encontramos las denuncias en los registros de la Divincri”, señaló.

Según detalló, los casos incluyen asaltos a un comerciante, un reciclador, un preventista en Río Seco, un avicultor y un robo vinculado a una entidad bancaria en el sector de El Palomar, todos ocurridos en 2023. Incluso, en uno de los hechos se tiene la fecha exacta del atraco: el 21 de diciembre a las 16:00 horas, aunque no se pudo identificar a la víctima.

Cárdenas indicó que esta situación podría deberse a que los agraviados no denunciaron por temor o amenazas; no obstante, también advirtió que existe la posibilidad de que algunos casos no hayan sido registrados, considerando que uno de los investigados es un expolicía que habría brindado información a la organización.

“Se hablaba de contactos dentro de la Policía para obtener datos de las víctimas”, precisó.

La fiscal agregó que actualmente otros integrantes de la organización ya se encuentran detenidos por otros delitos, mientras que en este caso se solicita prisión preventiva para seis de ellos. Además, no descartó que la red criminal haya operado en otras regiones del sur, como Juliaca, e incluso contra víctimas vinculadas a actividades mineras.

“Sería importante que estas personas se acerquen a la Fiscalía, porque eso nos ayudaría a sostener el pedido de prisión preventiva”, remarcó y advirtió que, de no ubicarse a los agraviados, la defensa podría solicitar la libertad de los implicados, lo que pondría en riesgo el proceso.