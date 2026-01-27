El Ministerio Público inició investigaciones contra personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por presunto favorecimiento en la fuga de una interna embarazada desde un hospital de Arequipa.

La Tercera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Arequipa dispuso diligencias preliminares contra Leonor Chuctaya y Tatiana Apaza, trabajadoras del INPE, por el presunto delito de favorecimiento a la fuga. Ambas agentes se encuentran detenidas de forma preliminar en la Unidad de Flagrancia de Arequipa.

El despacho fiscal ordenó la ejecución de diligencias urgentes que incluyen declaraciones de las investigadas y del personal policial interviniente, verificación domiciliaria, identificación biométrica en el sistema AFIS, pericias técnicas, revisión de registros y videos de seguridad del hospital, además de requerimiento de información al INPE para esclarecer los hechos.

🚨 #FiscalíaActúa | Fiscalía de Flagrancia de Arequipa investiga a dos agentes del @INPEgob por el delito de favorecimiento a la fuga de una interna sentenciada por trata de personas, quien huyó luego de ser trasladada al hospital Honorio Delgado.



Detalles de la fuga

Según comunicado oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la interna identificada como Viviana Rivadeneyra Mariano logró escapar del tercer piso del hospital Honorio Delgado, específicamente desde la cama 335-C del área de obstetricia, donde se encontraba por su avanzado estado de gestación.

Las cámaras de seguridad del área de Emergencia muestran que a las 3:13 de la madrugada, Rivadeneyra vestía polera verde oscura, pantalón rosado y mascarilla blanca, caminando sin marrocas ni esposas en manos o pies. Las grabaciones la muestran dirigiéndose hacia el área de Psiquiatría, desde donde se perdió su rastro.

La reclusa estaba custodiada por dos agentes mujeres del INPE, una adulta y otra joven. Las cámaras de seguridad confirmaron que la interna no llevaba marrocas y las agentes justificaron que no se las habían colocado debido a la hinchazón en sus pies.

Según medios locales, la interna no presentaba contracciones al momento de la fuga, lo que hace suponer al personal hospitalario que el escape fue planeado con anticipación. Fuentes de Diario Correo indican que la interna solicitó en reiteradas veces acudir al baño y ante su insistencia se le otorgó el permiso. Minutos más tarde, el personal de seguridad se percató que Rivadeneyra no regresó a su cama. Pese a que las agentes buscaron en todos los baños, la interna ya se encontraba lejos del hospital.

Las autoridades penitenciarias comunicaron inmediatamente el hecho a la Policía Nacional del Perú para iniciar acciones de búsqueda y recaptura, además de informar al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.